مقتل طيار أمريكي يتسبب بكشف معلومات هامة

الثلاثاء, 16 تشرين الأول 2018 الساعة 20:36 | سياسة, عالمي

مقتل طيار أمريكي يتسبب بكشف معلومات هامة

جهينة نيوز

تحطمت طائرة سو-27 يو بي تابعه للجيش الأوكراني خلال مناورات عسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية في أوكرانيا تحت إسم كلير سكاي و قتل طاقم الطائرة و لكن المفاجأة كانت في أن أحد الطيارين هو أمريكي و الآخر أوكراني و هو ما شغل الناشطين لماذا يتدرب الطيارين الأمريكيين على قيادة الطائرة السوفيتية (الروسية).

و وقع الحادث مساء اليوم الساعه الخامسة مساءً على بعد 185 ميل الى الجنوب الغربي من العاصمة كييف, و بدأت عمليات البحث و الإنقاذ التي إكتشفت عدم نجاه اي من الطيارين مساء اليوم.

و يذكر أن مناورات كلير سكاي إنطلقت في الثامن من الشهر الحالي و تستمر بين الجيش الامريكي و الجيش الأوكراني.


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