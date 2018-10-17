بالصور الكشف عن مشاركة مرتزقة شركة ابرويشن سبير الامريكية بعمليات ارهابية في عدن

جهينة نيوز

تم الكشف عن مشاركة مرتزقة شركة ابريشين سبير التي كانت جزء من الاحتلال الامريكي للعراق في الحرب على اليمن, و نشر ناشطون صور و فيديوهات لمرتزقة أمريكيين تابعين للشركة الأمريكية خلال مشاركتهم في العدوان على اليمن.

و أفادت التقارير أن الإمارات العربية المتحدة إستأجرت الشركة المذكورة للقيام بعمليات عسكرية في اليمن , و عرض الناشطون صور و فيديو ملتقطة من طائرة بدون طيار لعمليات الشركة المذكورة بمشاركة قوات إماراتية في مدينة عدن جنوب اليمن حيث قام عناصر من الشركة بتفخيخ باب منزل و تفجيره فيما قام عنصر آخر بإطلاق نار عشوائي على المارة في الشارع و تظهر لقطات خلال هروب المدنيين من الرصاص و استمر إطلاق النار حتى قام عنصر الشركة الأمريكية بتفخيخ باب المنزل و عاد العنصر الامريكي الى سيارة تابعه للقوات الاماراتية وليس الى السيارة التي نزل منها و أشار التقرير الى فشل عملية الشركة الأمريكية حيث كان الهدف المنوي إغتياله قد غادر المبنى قبل الإقتحام بعشر دقائق فيما لم يعرف اذا سقط مدنيين خلال العمل الذي يمكن وصفه بالإرهابي.