رئيسة حزب تركي: أردوغان جبان ومستسلم لواشنطن

جهينة نيوز

وصفت رئيسة حزب الخير الجيد التركي مارال أكشانار اليوم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأنه “جبان ومستسلم” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقالت أكشانار في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها: إن “أردوغان استسلم لتهديدات الرئيس ترامب وأخلى سبيل القس برونسون دون أن يقول لنا لماذا فعل ذلك” مشيرة إلى أن “الجميع فوجئ بخروج القس برونسون”.

وسخرت أكشانار من مواقف أردوغان الكلامية واستعراضاته عبر إطلاقه مواقف تحدي في سياقها ترامب وأمريكا والصهيونية العالمية بإعلانه أن برونسون لن يخرج من السجن طالما أنه في السلطة بعد تأكيده أن برونسون “متهم بالتجسس والعلاقة مع الإرهاب”.

وكان النظام التركي انصاع لمطالبات الولايات المتحدة ورفع كل القيود القضائية المفروضة على برونسون وأطلق سراحه يوم الجمعة الماضي.

وتابعت بأن أردوغان أثبت أنه جبان أيضاً لأنه أسقط الدعاوى القضائية التي أقامتها عائلات ضحايا العدوان الاسرائيلي على سفينة مافي مرمرة التي كانت تنقل المساعدات إلى قطاع غزة عام 2010.