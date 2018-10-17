طلبة سوريين يطلقون مشروع نظارة ذكية لمساعدة المكفوفين.

جهينة نيوز

دراسة وتنفيذ نظارة ذكية للتعرف على الأشياء ونطق مسمياتها باللغة العربية لمساعدة الكفيف هي ماهية المشروع المتميز الذي قدمه الطلبة مجدي سكاف ويارا الفياض وبيان المرعي من كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية في جامعة البعث ضمن فعاليات معرض الباسل للإبداع والاختراع 2018 وقد تم تنفيذه من قبلهم عبر استخدام شبكات الذكاء الصنعي والمعالج الصغري.

الطالب مجدي سكاف أوضح لنشرة سانا الشبابية أن اعتماد المشروع على شبكات الذكاء الصنعي جعل الفكرة هي الأولى من نوعها في سورية خلافا للمحاولات السابقة التي كانت تعتمد على قواعد البيانات الضخمة مبينا أن لجوءهم للذكاء الصنعي جاء على خلفية النتائج المميزة التي يقدمها وتكلفته المنخفضة بالإضافة إلى أنه يحرر المخترع من قيود التخطيط المسبق والبرمجة الطويلة.

وأشار سكاف إلى أن الأدوات المستخدمة في صناعة هذه النظارة هي معالج صغري وكاميرا بدقة 5 بكسل وزر لتنبيه المعالج وكرت ذاكرة بسعة 16 غيغا بايت أما عمل النظام فينطلق بمجرد الضغط على الزر كأمر للكاميرا لالتقاط صورة من الفيديو الذي يتم فتحه ويبقى بحالة بث مباشر وهنا تؤخذ اللقطة المطلوبة لتدخل بعدها الصورة إلى محرك الاستقراء حيث تنتشر على الشبكة العصبونية المدربة ليتم التعرف عليها وجمعها مرة أخرى واستدعاء الملف الصوتي الموافق لها من الملفات المعدة مسبقا والموجودة على كرت الذاكرة بعد أن استخدمنا ميزة غوغل لتحويل الكلام إلى صوت وقمنا بحفظ ملفاتها وبالنهاية يتم إخراج النتيجة المستقرأة كمخرج صوتي باللغة العربية.

ولفت إلى أنه يمكن مستقبلا برمجة هذه النظارة على أشياء تناسب الكفيف بحسب بيئته وظروفه الخاصة كأن يتم تدريبها على معرفة بعض أفراد محيطه القريب للتعرف عليهم ونطق أسمائهم بمجرد رؤيتهم بالإضافة إلى تجميل شكلها الخارجي واستخدام قطع الكترونية أصغر وتضمينها جميعا ضمن هيكل النظارة.

الدكتور المشرف على المشروع بسيم عمران من جامعة البعث بين أن أهمية هذا المشروع تنبثق من إمكانية استخدام هذه النظارة من قبل المكفوفين لتساعدهم أثناء تنقلاتهم فهذه النظارة تعطي معلومات كاملة للمكفوف عن جميع الأشياء الموجودة أمامه وباللغة العربية وبالتالي يمكنه التحرك بسهولة.

سانا