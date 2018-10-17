استراليا ترد على نتنياهو بخصوص نقل السفارة الى القدس

الثلاثاء, 16 تشرين الأول 2018 الساعة 20:16 | سياسة, عالمي

استراليا ترد على نتنياهو بخصوص نقل السفارة الى القدس

جهينة نيوز

أكد رئيس وزراء أستراليا أن بلاده لم تتخذ أي قرار لنقل سفارتها إلى القدس، مكذّبا تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال الإسرائيلي حول نية أستراليا فتح سفارتها في القدس والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأسترالية كانبيرا اليوم الثلاثاء: "لم يتم اتخاذ قرار بعد في مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل السفارة"، مشيرا إلى "انفتاح بلاده عموما" على ذلك، وأن "الاعتراف بالعاصمة ونقل السفارة" مسألتان منفصلتان.

وقال: "أستراليا حتى الآن، افترضت أنه من غير الممكن النظر في مسألة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل والاستمرار في السعي لحل الدولتين"، مؤكدا أن بلاده لا تزال ملتزمة "بحل الدولتين الذي لا يسير على ما يرام ولم يحرز الكثير من التقدم".


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