السعودية تتعادل مع العراق بهدف قاتل

جهينة نيوز

نجا المنتخب السعودي الاثنين من الهزيمة أمام نظيره العراقي بعد أن تمكن من تسجيل هدف قاتل في مباراة ودية جرت على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن منافسات الدورة الرباعية التي تستضيفها السعودية.

ونجح أسود الرافدين في التقدم عبر مهند علي في الدقيقة 71، لكن مهاجم الأخضر السعودي عبد العزيز البيشي سجل هدف التعادل في الدقيقة 93.

يذكر أن المنتخب السعودي خسر في مباراته الأولى أمام البرازيل بهدفين مقابل لا شيء، بينما خسر المنتخب العراقي أمام الأرجنتين برباعية نظيفة.

وسيلتقي المنتخبان البرازيلي والأرجنتيني الثلاثاء على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة