اعلان حالة "الطوارئ" 3 أشهر في مصر

جهينة نيوز

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 473 لسنة 2018، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أشهر.

ونص قرار الرئيس السيسي على أن تنفيذ القرار وسريان حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر، يبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة، صباح أمس الاثنين، 15 أكتوبر/ تشرين الأول.

وجاء في القرار أيضا أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفوض القرار رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ، على أن يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكم القانون المشار إليه.

سبوتنيك