تألقي بالحذاء الوردي في تشرين الأول

جهينة نيوز

خصص شهر تشرين الأول للتوعية حول سرطان الثدي , فتضامنت نساءالعالم مع بعضهن البعض من خلال اعتماد اللون الوردي في الإطلالات التي يبرزن فيها , بالإضافة إلى عدد كبير من دور الأزياء العالمية التي قدمت تصاميم مميزة من الأحذية في هذا الشهر التوعوي المخصص لمريضات سرطان الثدي.

فقدمت" ديور"حذاء زهري ميتاليك يضفي بعض الفرادة للإطلالة , وتميزت "ايميليا ويكستيد" بحذاء زهري يتميز برباطه المتداخل ببعضه البعض مع التصميم المروس له عند الجهة الأمامية.

وصممت "فيندي" ميني بوتس باللون الزهري الفاتح المصمم من جلد التمساح اللافت بستايل الكوبوي العصري , أما غوتشي فعرضت حذاء رياضي صاخب يساعد على إعطاء إطلالة عصرية ملفتة في هذا الشهر المخصص للتوعية حول سرطان الثدي.