هجوم على الفنان السعودي ناصر القصبي بسبب تغريدة عن فنان قطري!

جهينة نيوز

نشر الممثل السعودي ناصر القصبي يوم الأحد الماضي تغريدة على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نعى فيها الفنان القطري الراحل عبد العزيز جاسم.

وغرد القصبي قائلا: "انتقل إلى رحمة الله الفنان عبد العزيز جاسم.. رحمة الله عليه، كان فنانا مميزا وترك أثرا في الساحة الخليجية على مدى مشواره الفني الطويل.. تعازينا الحارة لعائلته الكريمة ومحبيه".

تغريدة الممثل السعودي جلبت له سيلا من الانتقادات من بعض متابعيه فقد تطرق بعضهم إلى الأزمة الخليجية ومقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لقطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017 وما زالت متواصلة إلى اليوم، فيما تساءل آخرون عن سبب غيابه وعدم تعليقه عن الحملات التي تتعرض لها السعودية.

كما ذكّر بعضهم الآخر بالخلاف الذي وقع بين الممثل السعودي والفنان القطري الراحل، لا سيما حينما انتقد جاسم، القصبي بعد إحدى حلقات مسلسل "سلفي".