استقرار اسعار الذهب قرب أعلى مستوى وسط عزوف عن المخاطرة

جهينة نيوز

استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوى في شهرين ونصف وذلك مع إقبال المستثمرين العازفين عن المخاطرة على المعدن باعتباره ملاذا آمنا وسط تصاعد التوترات السياسية والضبابية الاقتصادية.

وذكرت وكالة رويترز انه لم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية ليستقر عند 71 ر1226 دولارا للأوقية وكان المعدن لامس أعلى مستوياته منذ 26 تموز الماضي عند 26ر1233 دولارا للأوقية مع هبوط الأسهم العالمية.

وارتفعت الأسهم الآسيوية قليلا بعد أسبوع تكبدت فيه خسائر ثقيلة فيما استقرت العقود الآجلة الأمريكية للذهب عند 40ر1230 دولارا للأوقية.

ويستخدم الذهب كأداة استثمار بديلة في أوقات الضبابية السياسية والمالية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع البلاتين 4ر0 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 10ر842 دولارا للأوقية فيما استقر البلاديوم عند 40ر 1083 دولارا للأوقية ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة لتسجل 64ر 14 دولارا للأوقية.