وفد روسي يبحث مع السعودية التسوية في سوريا

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء أن الوفد الروسي برئاسة مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، بحث في الرياض، مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الوضع في سوريا والتسوية السياسية للأزمة السورية.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: "جرى تبادل للآراء حول الوضع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع التركيز على الوضع في سوريا. وتم الإعراب عن فهم مشترك لضرورة القضاء نهائيا على بؤر الإرهاب في البلاد، وأهمية تسريع التوصل إلى تسوية سياسية موثوقة وطويلة الأجل للأزمة السورية".

وكانت الزيارة التي قام بها الوفد الروسي بمشاركة، الممثل الخاص للرئيس الروسي، ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية سيرغي فيريشين وممثلي وزارة الدفاع الروسية، إلى الرياض قد جرت في الفترة من 14 إلى 15 تشرين الأول/ أكتوبر، وقد استقبله ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وأجرى الوفد محادثات مع وزير الخارجية عادل الجبير.

وتُبحث تسوية الأزمة السورية في أستانا وجنيف، وكان مؤتمر الحوار الوطني السوري الذي انعقد في 30 كانون الثاني/يناير، في منتجع سوتشي بروسيا، الأول منذ بداية النزاع كمحاولة لجمع مجموعة واسعة من المشاركين في منصة تفاوض واحدة، تمخض عنه قرار إنشاء لجنة دستورية، ستعمل في جنيف.

سبوتنيك