الرئيس الأسد لرئيس جمهورية القرم: الزيارة بداية جيدة لبناء علاقات تعاون في مختلف المجالات

جهينة نيوز

استقبل الرئيس بشار الأسد اليوم سيرغي أكسيونوف رئيس جمهورية القرم الروسية الذي يقوم بزيارة سورية على رأس وفد رفيع المستوى.

واستهل الرئيس الأسد اللقاء بتهنئة شعب القرم وقيادته على تحقيق إرادتهم بالعودة إلى حضن الوطن الأم روسيا الاتحادية وأكد أن هذه الزيارة تشكل بداية جيدة لبناء علاقات تعاون بين الجانبين في مختلف المجالات وخاصة أن البلدين يمتلكان موقعاً متميزاً على البحرين الأسود والمتوسط.

من جانبه أعرب أكسيونوف عن سعادته بزيارة سورية والعمل على ترسيخ العلاقة بين الجانبين بما يخدم مصالح شعبي القرم وسورية اللذين كافحا للدفاع عن بلديهما وعن إرادتهما المستقلة.

وجرى خلال اللقاء استعراض الخطوات التي تم الاتفاق على القيام بها بشكل فوري لتكون الأساس في بناء علاقات قوية بين الجانبين ومن ضمنها إنشاء البيت التجاري المشترك وشركة نقل بحري مشتركة وتبادل السلع والمنتجات التي ينتجها ويصنعها الجانبان وإطلاق الرحلات الجوية المباشرة بين

البلدين وتبادل الزيارات بين رجال الاعمال ووضع خطط تبادل ثقافي تؤسس لعلاقة مديدة بين الشعبين.

حضر اللقاء سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وقيس محمد خضر أمين عام رئاسة مجلس الوزراء والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين وسفير روسيا الاتحادية بدمشق.