نازاروف: الرئيس الأسد يقبل دعوة لزيارة شبه جزيرة القرم

جهينة نيوز

أعلن الرئيس المشارك لمنتدى يالطا الاقتصادي أندريه نازاروف أن الرئيس بشار الأسد أعلن لوفد القرم الزائر لدمشق نيته في المشاركة بمنتدى يالطا الاقتصادي في حال سنحت الفرصة.

وقال نازاروف للصحفيين: "بشار الأسد قال إن دعوته هي شرف كبير بالنسبة له، وأنه في حال سمحت الظروف فإنه سيشارك وأنه يرغب في زيارة القرم والمشاركة في فعالية دولية كبيرة التي تستضيفها يالطا.. وقال إنه إذا لم يكن هناك شيء يعيق، فسوف يشارك بالتأكيد".

وأضاف نازاروف، أن "اللقاء مع الأسد تحدث في وضع آلية لاطلاق رحلات مباشرة من سوريا إلى القرم".

سبوتنيك