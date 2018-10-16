أبراج يوم الثلاثاء 16/10/2018 مع خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم10/16: متردد حساس ضعيف الإرادة غامض قلبك طيب ناجح بعلاقاتك العامة وقيادي، الأشهر القادمة تحقق نجاح وتوازن على صعيد مهني وقت جيد للشراء والتخزين وكل ماله علاقة بالمال، تحقق أحلامك و تطور تفكيرك صحتك جيدة.

جهينة نيوز-خاص:

برج الحمل: انتبه من انفعال يسبب الضرر لعلاقاتك لا تتسرع برفض المسؤوليات ولا تتحدى أحد تشعر بحساسية من بعض المحيطين ثبت مكانتك وكن حكيم، استغل الفرص المتاحة، وللبعض ايجاد فرصة عمل .

برج الثور: تتمتع بالحماس إجاباتك غنية بالنجاح قادر على تعزيز أجوائك الخاصة تنتهي من مشكلة وتفرح لمصالحة، طاقتك إيجابية تنتقل بالعدوى للآخريين تنشط بسفر أو اتصال بعيد، وللبعض خبر مهم على صعيد بيع وشراء.

برج الجوزاء: تعزز وضعك بمصالحة أو تسوية خليك واعي ودبلوماسي لمواجهة أي ظرف لا تتخطى الحدود وظف مواهبك واحتفظ بأفكارك لنفسك وانتبه على صحتك .

برج السرطان:تركز على شراكة، ابق مسالم و حافظ على هدوئك قد يطرأ أمر يثير غضبك أو تصطدم مع الآخرين باتهام ظالم وانتبه على صحتك.

برج الأسد: تواجه تحدي كبير على صعيد عملك تخرج عن الروتين المعتاد، نظم وقتك ولا تبحث عن الأعذار واطلب مساعدة وانتبه على غذائك وصحتك وقلل كلامك.

برج العذراء: يوم للنجاح والازدهار والوصول الى ما تسعى، تخصص وقت لشؤونك الخاصة تمارس هواياتك تفرح لانفراج همومك ويطمئن بالك، وللبعض اعادة ترتيب أجواء على صعيد بيت وأولاد .

برج الميزان: تعالج مواضيع حساسة لا تهدر طاقاتك بالندم استخدمها لأمر يفيدك مقابلة أو موعد امتحان تكيف مع الظروف وسيطر على انفعالاتك وحافظ على سلامة مصالحك استغل تعاون أفراد العائلة معك.

برج العقرب: تلعب دور إيجابي في محيطك وتحصل على شعبية جيدة تسمع أخبار ترضيك على صعيد سفر قصير تنقلات اتصالات لا تبقى ساكن تحرك حتى يصلك الدعم وتكون ناجح وقادر على التواصل تستقبل ضيوف مساء.

برج القوس: فرصة للنجاح والتواصل مع الآخرين تقدم مجهود وتجتاز صعوبات على صعيد إداري ومالي تحقق هدفك خذ احتياطاتك وانتبه على أشيائك ولا تبالغ بمصروفك.

برج الجدي:القمر ببرجك يساعدك على تخفيض ضغوطات معاكسة عليك، المعادلات لصالحك تربح تسوية أو تتخلص من مشكلة واجهتك تستعيد تألقك تختلط مساء وتتعرف على أشخاص جدد تستطيع معالجة كل ما يؤلمك والسيطرة على وضعك.

برج الدلو: أنهي مسؤولياتك المهمة ولا تكن ناكر للجميل، حسن وضعك وابتعد عن كل ما يتعبك حتى تتخطى أي مشكلة أو تأجيل لا تصب غضبك على أحد أنت بغنى عن المتاعب حافظ على صحتك وأعصابك.

برج الحوت: تنتهي من اوضاع صعبة قدرتك عالية على المنافسة الأصدقاء إلى جانبك لا تضعف تجاه أي مشكلة حضورك مميز وقوي فرصة عاطفية مساء.