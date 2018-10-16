الإتصالات تدرس حجب مكالمات الصوت و الصورة في وتساب و فيسبوك

الإثنين, 15 تشرين الأول 2018 الساعة 23:07 | شؤون محلية, أخبار محلية

الإتصالات تدرس حجب مكالمات الصوت و الصورة في وتساب و فيسبوك

جهينة نيوز

أكد مدير الهيئة الناظمة للاتصالات و البريد إباء عويشق أن موضوع حجب المكالمات الصوتية و الفيديو قيد الدراسة, مرجعاً السبب الى ان هذه التطبيقات تؤثر على إيرادات شركات الاتصال المرخص لها تقديم الخدمات.

و نقلت صحيفة الوطن عن عويشق قوله أن التطبيقات التي تعرف بإسم "OTT" تتيح لجمهور المستخدمين خدمات الاتصال الصوتي و المرئي من دون مقابل مستفيدة من وصول شبكة الأنترنيت الى عدد هائل من المستخدمين حول العالم, مضيفاً أن الوزارة تدرك حاجة المواطنيين للتواصل مع أقربائهم و ذويهم خارج البلاد لذلك تعمل على إيجاد الحلول التي تحقق التوازن مع الأطراف.

الوطن اونلاين


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