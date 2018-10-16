واشنطن ستطور الشبح اف-22 بميزة تتفرد بها الشبح الروسية

الإثنين, 15 تشرين الأول 2018 الساعة 22:38 | سياسة, عالمي

واشنطن ستطور الشبح اف-22 بميزة تتفرد بها الشبح الروسية

جهينة نيوز

أفادت تقارير صحفية عن نية واشنطن تطوير مقاتلات اف-22 رابتور و التي تعتبر الأحدث و الأقوى لدى الجيش الأمريكي و التي لم يتم تصديرها و سيتم أيضاً تزويدها بصواريخ محسنة.

و بحسب التقارير سيتم تحديث الطائرة بعدة تقنيات و بشكل خاص بالميزة التي تتفرد بها سو-57 الروسية و التي هي إطلاق الصواريخ الى الخلف, و بحسب وسائل إعلام أمريكية فإن تطوير اف-22 سيشمل أيضاً تزويدها بأسلحة أكثر مقاومة للحرب الإلكترونية.

و سيشمل التطوير أيضاً زيادة النطاق العملياتي للطائرة و زيادة قدرتها على المناورة و عدة تحسينات أخرى تؤكد أن تغيرات جذرية قد تطرأ على مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية.


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