إيران و روسيا تقرران زيادة إنتاج النفط

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، أن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أجرى لقاء مع وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة.

وأفادت وزارة الطاقة الروسية، اليوم الاثنين، بأن وزير الطاقة الروسي ووزير النفط الإيراني، بحثا التعاون بين روسيا وإيران في مجمع الوقود والطاقة، وإمكانية مواصلة تسوية إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك+.

هذا و شدد وزيرا الطاقة الروسي ألكسندر نافاك والنفط الإيراني بيجان نامدار زنغنه، على زيادة الإنتاج المشترك إلى مليون برميل يوميا، في إطار الاتفاق الحكومي الدولي، وضمن اتفاقية "أوبك".

وقال وزير الطاقة الروسي إن اللقاء تناول عدة مسائل ملحة من بينها قضية إنتاج النفط في المستقبل المنظور، وضمن إطار اتفاقية منظمة (أوبك)".

وأضاف: "الاجتماع ناقش مسألة الطلب المتنامي على مصادر الطاقة في العالم، وكذلك قضية منع الارتفاع الحاد لسعر النفط في الأسواق".

ونوه الوزير إلى أنه تم الاتفاق على "زيادة حجم الإنتاج المشترك ليصل إلى مليون برميل يوميا"، معربا عن أمله في استقرار أسواق الطاقة.

وبحسب وزير الطاقة الروسي، فإن "الجانبين يدعمان وضع قواعد واضحة ومستقرة في مجال النفط".

من جهته، أكد وزير النفط الإيراني، الذي يزور موسكو، أن "الاجتماع كان مثمرا جدا"، من دون الخوض في التفاصيل.

وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، على أن "أمريكا لن تستطيع تصفير صادرات النفط الإيراني".

وقال في مؤتمر صحفي: "أمريكا لن تصل إلى حلمها الباطل بتصفير صادرات نفطنا".