إصابة 3 أشخاص خلال عملية لتحرير رهينة في محطة قطارات ألمانية

جهينة نيوز

ادت عملية احتجاز رهينة اليوم الاثنين في محطة قطارات مدينة كولونيا الالمانية الى اصابة ثلاثة أشخاص بجروح بينهم منفذ عملية الاحتجاز الذي اصيب بجروح بالغة عند هجوم القوات الخاصة.

ولم تعرف على الفور دوافع الاعتداء ومن المقرر ان تعقد السلطات مؤتمرا صحافيا مساء الاثنين.

وكتبت الشرطة المحلية في تغريدة على تويتر ان “محتجز الرهينة اصبح في قبضتنا، لقد أصيب بجروح بالغة خلال العملية ويحاول جهاز الإسعاف انقاذه”.

وكان متحدث باسم الشرطة ذكر لقناة “ان تي في” الاخبارية نقلا عن شهود ان الرجل “اقتحم صيدلية وأخذ امرأة رهينة”.

وقال المتحدث “لقد تم إغلاق المحطة أمام الركاب وتعطلت حركة القطارات” كاجراء وقائي.