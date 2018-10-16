حزب الله يشكل خطر على الولايات المتحدة الأمريكية

جهينة نيوز

قال وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز و الذي بلاده ترعى التمييز العنصري الاسرائيلي و تمد أخطر دولة إحتلال في العالم بالسلاح اليوم الاثنين، إنه صنف خمس جماعات منها حزب الله اللبناني و(إم.إس-13) على أنها جماعات للجريمة العابرة للحدود فيما لم تضم القائمة أي من الجماعات الارهابية التي صنعتها واشنطن مثل القاعدة و داعش و النصرة علماً بأن حزب الله لم يقاتل خارج بلاده سوى تنظيم داعش المصنف ارهابي وفق قرارات مجلس الامن.

وأضاف سيشنز أن تلك الجماعات ستواجه تحقيقات وإجراءات قضائية أكثر صرامة.

وأشار إلى أن باقي الجماعات هي، سينالوا وجولفو وخاليسكو نويفا جينيراسيون.