تعرف على منظومة الدفاع الجوي اس-700

جهينة نيوز

الكثير من وسائل الإعلام التي تنشر أخبار مزيفة من نسج الخيال تحدثت عن منظومة اس-600 و لكن لم يسبق الحديث عن اس-700 علماً بأن منظومة اس-500 التي تعتبر الاحدث في روسيا لم تدخل الخدمة بعد ولا وجود لمنظومات اس-600 و اس700 على الاطلاق حتى الآن, و لكن فلاديمير جيرنوفسكي رئيس الحزب الديمقراطي اليبرالي القومي في روسيا لأول مرة يتحدث

و في برنامج حواري مع الصحفي فلاديمير سولوفييف و في تعليقه على القلق الامريكي من اس-300 قال ساخراً و كأنه في محاولة للتعبير على أن اس-300 الذي أقلق امريكيا ليس الاحدث في روسيا "لديناً أيضاً اس-400 و اس-500 و اس-600 و اس-700 و يمكننا إغلاق المجال الجوي في الكوكب بأسره و لن تتمكن أي طائرة من الاقلاع" و هو ما أثار زوبعه من الضحك بين جمهور البرنامج الحوار ورد عليه الصحفي المحاور ضاحكاً لاتكشف جميع أسرارنا كي لا تظهر منظومة اس-1500 المخيفة.

و يذكر أن الجيش الروسي يعتمد على منظومات اس-300 و اس-400 للدفاع الجوي و يتوقع أن تدخل منظومة اس-500 الخدمة في الاشهر القادمة, فيما يتم تطوير منظومة اي-235 للدفاع الصاروخي.