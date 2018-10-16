الحرس الثوري بخصوص اس-300: السوريين ابرع منا في تشغيل السلاح الروسي

جهينة نيوز

أكد العميد في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل كوثري، اليوم الاثنين، أن الجيش السوري لديه الإمكانيات والقدرة الكافية لتشغيل منظومة "إس-30" الروسية دون مساعدة أي جهة، نافيا ما نشر عبر الإعلام الإسرائيلي أن إيران، هي من تتولى عملية تشغيل هذه المنظومة في سوريا.

وقال الجنرال الإيراني في حديث لوكالة "سبوتنيك" ردا على التقرير الذي نشره موقع "ديبكا" الإسرائيلي: "ما ذكره الموقع الإسرائيلي عبارة عن كذب محض".

وأكد كوثري أن "الجيش السوري لديه اطلاع وقدرة على تشغيل منظومة إس 300 لوحده وليس بحاجة لمساعدة في إدارة أو تشغيل هذه الصواريخ"، وتابع "طبعا هم لديهم تعاون وثيق مع روسيا التي زودتهم بهذه المنظومة".

وأوضح القائد في الحرس الثوري الإيراني: "السوريون يملكون خبرات أعلى من إيران في التعامل مع الصواريخ، خاصة الروسية منها، وسابقا بالصواريخ التي كانت تأتي من الاتحاد السوفيتي".

مستطردا: "للعلم، أنه في زمن الحرب مع العراق كان عدد من عناصرنا يذهب لسوريا لتلقي دورات تدريبية للتعامل مع الصواريخ فالجيش السوري لديه دراية عالية في التعامل مع الصواريخ".

سبوتنك