في إطار حملته القمعية..نظام أردوغان يوقف عن العمل259 مسؤولا

جهينة نيوز

في إطار حملته القمعية ضد معارضيه أوقف النظام التركي اليوم أكثر من 250 مسؤول حي وقرية عن العمل بذريعة الاشتباه في صلتهم بمجموعات إرهابية أو قيامهم بأنشطة لا تتوافق مع وظائفهم.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بيان لوزارة داخلية النظام التركي قوله “إنه تم تعليق مهمات 103 رؤساء قرى و156 رئيس حي” دون أن تحدد المجموعات “الإرهابية” التي يشتبه في صلتهم بها.

وشن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على مدى السنوات الماضية حملة انتقامية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل مناهضي سياساته حيث قام باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف الوظائف.