وقفة تضامنية مع عميد الأسرى السوريين والعرب المناضل صدقي المقت

جهينة نيوز

نظمت محافظة القنيطرة بالتعاون مع لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي اليوم وقفة تضامنية مع عميد الأسرى السوريين والعرب الأسير المناضل صدقي سليمان المقت الذي أصدرت بحقه سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الثامن من الشهر الجاري حكما جائرا بالسجن مدة 11عاما.

ودعا المشاركون في الوقفة التي تم تنظيمها أمام مبنى المحافظة إلى الضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياساتها العدوانية والقمعية بحق أهالي الجولان المحتل وأبطال هذا الحكم الجائر.

وفي اتصال هاتفي للشيخ سليمان المقت والد الأسيرصدقي جدد تشبث أهلنا في الجولان المحتل بأرضهم والانتماء لوطنهم الأم سورية رغم كل الممارسات التعسفية والقمعية لسلطات الاحتلال.

وحيا شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين يوسف جربوع أهلنا الصامدين في الجولان المحتل وفي مقدمتهم الأسير المناضل صدقي المقت مطالبا بإطلاق سراحه.

وأشار نائب مطران مطرانية حوران للروم الأرثوذكس بطرس البشارة إلى أن اعتقال الأسير المقت غير شرعي لأن السلطة التي أصدرته سلطة احتلال لا شرعية مؤكدا أن الجولان المحتل سيعود عزيزا مستقلا إلى السيادة الوطنية السورية.

وندد رئيس لجنة دعم الأسرى المحررين والمعتقلين في سجون الاحتلال الأسير المحرر علي اليونس باعتقال المناضل المقت مطالبا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالضغط على سلطات الاحتلال لإطلاق سراحه.

وطالب مختار الجولان المحتل عصام شعلان بإطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين من أبناء الجولان المحتل من سجون الاحتلال وإلزامه بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين تحت الاحتلال.

مدير أوقاف القنيطرة والسويداء الشيخ نجدو العلي ندد باعتقال الأسير المقت وقال: “إن ليل الاحتلال إلى زوال وسيتحرر جميع أسرانا وفي مقدمتهم الأسير المقت بتلاحم الشعب والجيش والقيادة”.

وبهذه المناسبة أصدرت لجنة دعم الأسرى السوريين المحررين والمعتقلين بيانا تلقى مكتب سانا بالقنيطرة نسخة منه نددت فيه بالقرار الجائر بحق عميد الأسرى السوريين وحيا البيان صمود الأسير المقت الذي يدخل عامه الحادي والثلاثين في معتقلات الاسر الصهيونية مؤكدا أن قرار اعتقاله يشكل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان التي كفلتها القوانين الدولية.

شاركت في الوقفة فعاليات رسمية وأهلية ودينية من القنيطرة ودمشق وريفها والسويداء.

يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت في آب من عام 2012 عن الأسير صدقي المقت بعد 27 عاما قضاها في معتقلات الاحتلال وأعادت اعتقاله في الـ 25 من شباط من عام 2015 بعد اقتحام منزل عائلته دون إعطاء أي مبرر لهذا الاعتداء الصارخ على منازل المواطنين في الجولان السوري المحتل.‏