الرئيس الأسد: الدمار والظلام والموت ثقافتهم التي حاربناها والبناء والنور والحياة والفن هي ثقافتنا

جهينة نيوز

زار الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء اليوم الخميس أحد أنفاق الموت التي حفرها الإرهابيون في حي جوبر والذي حوله 18 فناناً سورياً لمكان للفن والإبداع بعد تنفيذهم عشرات المنحوتات على جدرانه.

ونقلت صفحة رئاسة الجمهورية عن الرئيس الأسد قوله: "الدمار والظلام والموت ثقافتهم التي حاربناها.. والبناء والنور والحياة والفن هي ثقافتنا.. وكل منحوتة على هذه الجدران تذكرنا بأبطال الجيش العربي السوري الذين ضحوا واستبسلوا لنحرر هذا التراب المقدس المجبول بدماء شهدائنا وجرحانا"

يذكر أن تلك الأنفاق التي حفرها الإرهابيون تقع في حي جوبر الذي يتموضع مدخله تحت مدرسة دمرها المرتزقة وكان يعتبر عقدة تواصل بين أكثر من بلدة في الغوطة الشرقية.

النفق حوله مجموعة من الفنانين السوريين لمعرض فني.. يضم 20 لوحة منحوتة على جدرانه.. استمر العمل فيها 25 يوماً على مساحة تصل إلى 80 متراً مربعاً.. على عمق 9 أمتار تحت الأرض.