خميس: فتح المعابر سيكون مبنياً على تحقيق الفائدة وبما يحفظ تضحيات الجيش

الخميس, 16 آب 2018 الساعة 18:29 | شؤون محلية, أخبار محلية

خميس: فتح المعابر سيكون مبنياً على تحقيق الفائدة وبما يحفظ تضحيات الجيش

جهينة نيوز

بعد أن استعاد الجيش العربي السوري السيطرة على معبر نصيب مع الأردن، وعلى قسم كبير من الحدود مع العراق ومعبر البوكمال، قال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس: «نحن معنيون بشكل كبير لأن نكون حكومة تكاملية مع انتصار جيشنا، وكل خطوة سنقوم بها عبر التبادل التجاري والعلاقات مع الدول الصديقة ودول الجوار مبنية على تحقيق الفائدة وبما يحفظ تضحيات الجيش».

وأضاف خميس: كل ما يحقق لنا الفائدة الاقتصادية في المعابر وفي العلاقات مع الدول الصديقة والدول الإقليمية سيكون تحت عنوان الوطن والفائدة والمصلحة الوطنية، هناك خطوات في إعادة المعابر وخطوات مع دول الجوار وسيعود المعبر للعمل عندما تتحقق المصلحة المحلية بشكل خاص.


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