الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم12 الخاص بموفدي البعثات التعليمية

جهينة نيوز

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2018، القاضي بمنح موفدي البعثات العلمية مدة ستة أشهر، من أجل استكمال إجراءات تعيينهم إذا حصلوا على المؤهل العلمي المطلوب منهم في قرار إيفادهم بعد تاريخ 15/3/2011 وقبل صدور هذا المرسوم التشريعي في الحالات الآتية:

- الموفد الذي لم يضع نفسه تحت التصرف خلال المدد التي حددها قانون البعثات العلمية.

- الموفد الذي تأخر في الحصول على المؤهل العلمي بعد استنفاد المدد المحددة في قانون البعثات العلمية.

- الموفد الذي غير الجامعة أو المعهد الذي يدرس فيه.