أين ستحتفل «ملكة البوب» في عيد ميلادها الستين؟

جهينة نيوز

تداولت تقارير عديدة أن مادونا، ستحتفل يوم الخميس 16 آب بعيد ميلادها الستين في مكان استثنائي، سواء في منزلها في البرتغال، بحسب صحيفة "بلفاست تيليغراف" أو مع ابنها بالتبني ديفيد، الذي يرغب في الاحتراف بإحدى الأكاديميات الخاصة بحسب "الإندبندنت"، لكنها خالفت كل تلك التوقعات، إذ نشرت صوراً عبر حسابها على موقع "إنستغرام" تظهر فيه خطأ كافة التقارير، حيث بدت مرتدية الزي المغربي الأمازيغي التقليدي، معلنة وجودها على الأراضي المغربية.

وظهرت مادونا مرتدية الزي الأمازيغي المغربي التقليدي، واضعة الطربوش الفاسي، ومجوهرات فضية من التراث المغربي الأمازيغي.

كما نشرت مادونا مقطع فيديو مصوراً لها، وهي تسير في أحد أسواق مراكش الشعبية الخاصة بصناعة الحلويات، وكتبت عليه: "النحل يطير إلى العسل"’ وشاركت مقطع فيديو آخر لها، وهي تسير في شوارع مراكش القديمة، وتستمع لصوت الآذان في أحد المساجد الأثرية العتيقة.

وكالات