ليبرمان: إما نحتل غزة أو نخلق ربيع عربي فيها

جهينة نيوز

قال وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان اليوم الخميس في تصريحات لصحيفة "معاريف" العبرية: "لإسقاط حكم حماس في غزة هناك خياران أولهما احتلال غزة والتضحية بعدد من الجنود، والثاني خلق ربيع عربي فيها".

وأضاف ليبرمان أن "إسرائيل مهتمة بالتواصل مع المواطنين الفلسطينيين في غزة وليس مع حركة حماس، حيث إن هناك انخفاضاً حاداً في دعم حماس في أوساط سكان القطاع".

وعقّب الوزير الإسرائيلي على ما يدور من حديث ومفاوضات بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة بوساطة مصرية من أجل الوصول إلى اتفاق تهدئة بين الفصائل في غزة وإسرائيل قائلاً: "لا أعرف شيئاً عن أي اتفاق أو خطوات بشأن غزة"، مضيفاً بأن "إسرائيل تعمل وفق المعطيات على الأرض".

وتابع وزير الجيش الإسرائيلي قائلا: "صحيح هناك الكثير من المبادرات من أنحاء العالم ورغم احترامنا وتقديرنا لها إلا أننا ندير الأمور وفق مصالحنا ونحن ليس لدينا مصلحة في تجويع سكان غزة لكن نقولها بوضوح: "إذا كان هناك هدوء وسلام وأمن فإن سكان غزة سيكونون أول المستفيدين".

وهاجم ليبرمان وزير التعليم في الحكومة الإسرائيلية «نفتالي بينيت» بشأن انتقاداته لسياساته تجاه غزة قائلاً: "بعض السياسيين يحبون رفع الشعارات، على كل وزير أن يهتم بمسؤولياته ونحن لسنا مقصرين في واجباتنا".

وقال: "لا يمكن أن نفعل في كل مرة ما فعلناه في الحروب الثلاث بغزة، لا يمكن تكرار نفس الشيء في كل مرة ونتوقع نتيجة جديدة، الحل هو تحويل غزة إلى سنغافورة الشرق الأوسط وكيان اقتصادي قوي وتوفير فرص العمل لمليوني شخص لكن هذا لن يحدث صباح غد ولكنها قد تكون قريبة جداً في حال استمر الهدوء".