معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه للزوار في السابع من أيلول المقبل

جهينة نيوز

قال مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية فارس كرتلي: إن معرض دمشق الدولي سيستقبل زواره بدءاً من يوم الجمعة الـ7 من أيلول المقبل ولغاية الـ15 منه.

وأوضح كرتلي أن اليوم الأول من المعرض المحدد في الـ6 من أيلول مخصص للافتتاح الرسمي فقط.

وكان كرتلي أكد أن فعاليات اقتصادية وثقافية واجتماعية سورية وعربية وأجنبية عديدة ستنطلق مع افتتاح معرض دمشق الدولي بدورته الستين تحت شعار «عز الشرق أوله دمشق».

يذكر أن عدد الدول التي ثبتت مشاركتها بمعرض دمشق الدولي وصل حتى الآن إلى 48 عبر مشاركات رسمية أو وكلاء ومشاركات تجارية ومن المتوقع أن يزداد العدد وفق القائمين على إدارة المعرض.

سانا