عرض فرنسي لمساعدة الأردن أمنياً

جهينة نيوز

قالت الرئاسة الفرنسية، في بيان نشرته وكالات أنباء أ ف ب: إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحدث مع العاهل الأردني في مسألة "مكافحة الإرهاب وخصوصاً داعش، في إطار التحالف الدولي".

ويأتي ذلك بعد معارك خاضها الجيش الأردني، مطلع الشهر الجاري، مع عناصر تابعين لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" ، لدى محاولتهم الاقتراب من حدودهم، وذلك في منطقة حوض اليرموك جنوب سوريا.

كما قُتل قبل أيام 6 عناصر من قوات الأمن الأردنية في اعتداء وصفته السلطات الأردنية بـ«الإرهابي» في منطقتي الفحيص والسلط.

وتم، بحسب البيان، التطرق إلى مسائل إقليمية، وبالتحديد إلى الموضوع السوري. فقد تم التشاور حول "الوضع في جنوب البلاد وفي محافظة إدلب، إضافة إلى مسألة عودة اللاجئين التي يجب أن يواكبها المجتمع الدولي وفق شروط آمنة".

وتم، يوم الثلاثاء الماضي، إنجاز "جميع الترتيبات" في مركز نصيب الحدودي استعداداً لاستقبال دفعة من اللاجئين السوريين من الأردن.

وتأتي هذه العملية في سياق مقرارات محادثات «أستانا 10» التي عقدت في سوتشي في نهاية الشهر الماضي وأقر فيها العمل على "عودة اللاجئين ومساعدة السوريين في استعادة حياتهم الطبيعية".

ويقدر عدد السوريين في الأردن، نحو 1.3 مليون إنسان، نصفهم مسجلون بصفة لاجئ، والباقون متواجدون في المملكة قبل الأزمة.

أ ف ب