الجيش السوري يضرب آخر جيوب "داعش" في بادية السويداء

جهينة نيوز

تتقدم وحدات الجيش العربي السوري أكثر فأكثر في محيط تلول الصفا في بادية السويداء، ضاربة طوقاً نارياً حول آخر معاقل تنظيم "داعش" الإرهابي مع استمرار توجيه سلاحي المدفعية وراجمات الصواريخ ضربات مكثفة لمواقع التنظيم.

وقال المراسل الحربي في بادية السويداء إن قصفاً متواصلاً ينفذه سلاحا المدفعية وراجمات الصواريخ ضد مواقع التنظيم المحاصرة، وأن سلاح الجو في الجيش العربي السوري وجه خلال الساعات الأخيرة ضربات مركزة استهدفت تجمعات عناصر التنظيم وأسفرت عن مقتل العشرات منهم إضافة إلى تدمير العديد من آليات وأسلحة "داعش"، وبينها شاحنة محملة بالذخيرة تابعة للتنظيم تم تدميرها، وقتل من فيها من مسلحين.

وأضاف: إن مقاتلي "داعش" المحاصرين يحاولون كسر الحصار المطبق عليهم من خلال عمليات التسلل باتجاه نقاط الجيش العربي السوري وخوض اشتباكات مع وحداته، معتمدين على القناصين والانتحاريين، إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، وأسفرت في الساعات الأخيرة عن مقتل 20 إرهابياً، وتدمير العديد من آليات "داعش" وأسلحته.

وكانت وحدات الجيش العربي السوري ثبتت خلال الأيام الأخيرة الماضية نقاطها وحاصرت مقاتلي "داعش" في مساحة ضيقة عند الحدود الإدارية بين محافظتي السويداء وريف دمشق، مستمرة بقصف معاقل التنظيم الإرهابي من منطقة البرك المحيطة بتلول الصفا، ومنطقة قبر الشيخ حسين ومنطقة الهبارية، اللتين استكملت تحريرهما الاثنين الماضي بعد تثبيت نقاطها في المنطقة لمواجهة أي هجوم أو محاولات تسلل من قبل مقاتلي تنظيم "داعش"، وبعد تحريرها معظم البادية الشرقية للسويداء وصولاً إلى الحدود الإدارية بينها وبين بادية ريف دمشق.