الرئيس الأسد والسيدة أسماء يزوران أحد أنفاق جوبر التي حولها فنانون سوريون الى مكان للفن والإبداع

جهينة نيوز

زار الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد أحد أنفاق الموت التي حفرها الإرهابيون في حي جوبر والذي حوله 18 فناناً سورياً مكانا للفن والإبداع بعد تنفيذهم عشرات المنحوتات على جدرانه.

وأثنى الرئيس الأسد والسيدة أسماء على مبادرة وجهود فناني فريق “آرام” الذين أضاؤوا ظلام النفق ومسحوا عن جدرانه بصمات وسواد الإرهاب التي حملها لسنوات بلوحات نحتية فنية تجسد تضحيات رجال الجيش العربي السوري والجندي المجهول وتاريخ سورية القديم والحديث.

وكان 18 فنانا سورياً نحتوا على جدران النفق منحوتات متنوعة تعكس انتصارات الجيش العربي السوري وقيم الشهادة والسلام وتآلف المجتمع السوري وحضارة سورية وتاريخها محولين النفق إلى صالة عرض فنية تضيء بالفكر والقيم لتمحو ظلامية الفكر الذي سيطر عليه برهة من الزمن.