"أحمد عدوية" يصاب بأزمة صحية ؟!

جهينة نيوز:

أعلنت شركة "مزيكا" تأجيل المؤتمر الصحافي للمطرب الشهير أحمد عدوية، والذي كان مقرراً عقده مساء أمس (الأربعاء) في مقر الشركة بمنطقة المهندسين.

وأرجعت السبب لتعرض عدوية لأزمة صحية مفاجئة منعته من الحضور، إلا ان حالته الصحية مستقرة وفي تحسن.

وجاء في نص البيان الصادر عن "مزيكا": "تتقدم شركة "مزيكا" بالاعتذار للسادة الصحافيين والإعلاميين عن إلغاء المؤتمر الصحافي للفنان الشعبي الكبير أحمد عدوية، الذي كان مقررا له اليوم بمقر الشركة بالدقي بمناسبة نجاح ألبومه الجديد "الأستاذ" الذي يعود به إلى الساحة الغنائية بعد غياب 22 عاما، وذلك بعد تعرض الفنان أحمد عدوية لأزمة صحية مفاجئة. وتجدر الإشارة بأن الفنان الكبير حالته الصحية الآن مستقرة وبدأ يتحسن تدريجيا.. وتعرب "مزيكا" عن خالص أمنياتها بالشفاء العاجل للفنان الكبير أحمد عدوية وعودته فى أقرب وقت لجمهوره ومحبيه في مصر والوطن العربى.. كما نؤكد " مزيكا" للسادة الصحافيين والإعلاميين بأنه سيتم عقد المؤتمر في وقت لاحق عقب اكتمال شفاء الفنان أحمد عدوية".

يذكر أن عدوية طرح مؤخراً البومه الجديد والذي حمل عنوان "الاستاذ"، ويعود به بعد غياب 22 عاماً عن طرح الالبومات، ويتضمّن خمس أغنيات.

المصدر: لها