بقيمة 20 مليون دولار "أجهزة سكنر وباصات نقل داخلي" من الصين الى سورية

جهينة نيوز

تم اليوم في هيئة التخطيط والتعاون الدولي التوقيع على الرسائل المتبادلة الخاصة بالمنح المقدمة من الحكومة الصينية للحكومة السورية تتضمن “أجهزة سكنر وباصات نقل داخلي” بقيمة 20 مليون دولار.

وأوضح رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد الصابوني الذي وقع على الرسائل في تصريح للصحفيين أن الرسائل المتبادلة تندرج في اطار المنحة المقدمة من الصين والتي تشمل 100 باص نقل لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة وأجهزة سكنر لصالح مديرية الجمارك لافتاً إلى أن الجانبين سيتابعان الاجراءات اللازمة لوضع المنحة موضع التنفيذ.

وأعرب الصابوني عن شكر وتقدير الحكومة السورية لجمهورية الصين الشعبية التي وقفت إلى جانب الشعب السوري على المستويين الاقتصادي والسياسي خلال الأزمة.

بدوره أكد السفير الصيني بدمشق تشي تشيانجين أن الحكومة الصينية مستمرة بدعم الشعب السوري لافتاً إلى أن المستجدات الحالية تهيىء فرصة جديدة ومهمة للحكومة والشركات الصينية للمشاركة في مرحلة إعادة الإعمار.

وقدمت جمهورية الصين الشعبية مساعدات على مراحل متتالية ضمن اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين في عام 2017 .