"داعش" يتبنى التفجير الانتحاري بمركز تعليمي غربي كابول

جهينة نيوز

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي اليوم الخميس، مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي استهدف مركزا تعليميا غربي العاصمة الأفغانية كابول، أمس الأربعاء وأوقع أكثر من 48 قتيلا.

ونقلت وكالة "رويترز" أن "انتحاريا يرتدي بدلة ناسفة" فجر نفسه في المركز التعليمي.

وقتل 14 أشخاص وأصيب 18 آخرين إثر هجوم انتحاري وقع، أمس الأربعاء، أمام "مركز مهدي التعليمي" غربي العاصمة كابول.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية وحيد مجروح "ارتفاع حصيلة ضحايا الانفجار داخل مركز تعليمي غرب كابول إلى 14 قتلى و18 مصابا".

وكانت وكالة "باجوك" الأفغانية نقلت اليوم الأربعاء عن مصادر أمنية "مقتل 10 طلاب وإصابة أكثر من 20 في هجوم انتحاري استهدف مركز تعليمي".