روسيا تعزز سفنها قبالة ساحل سوريا بحاملة صواريخ "كاليبر"!

جهينة نيوز

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي اليوم الخميس، عن التحاق سفينة "فيشني فولوتشوك" الصغيرة المزودة بصواريخ "كاليبر" بمجموعة السفن الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري في المتوسط.

وذكر المكتب الصحفي للأسطول، أن "فيشني فولوتشوك"، هي أحدث سفينة صواريخ صغيرة في أسطول البحر الأسود، وأنها غادرت سيفاستوبول في جمهورية القرم وعبرت البوسفور قاصدة الساحل السوري.

وأضاف: من المقرر أن تنضم السفينة في وقت لاحق اليوم إلى المجموعة الروسية في المتوسط، على أن تباشر في تنفيذ المهام التي ستوكل إليها منذ لحظة التحاقها بالمجموعة المذكورة.

يشار إلى أن "فيشني فولوتشوك" هي السفينة السادسة التي تم تصنيعها في إطار مشروع "بويان-إم"، حيث التحقت بأسطول البحر الأسود في يونيو الماضي.

وزودت السفينة بأحدث أنواع الأسلحة وبينها صواريخ "كاليبر" المجنحة عالية الدقة.

المصدر: نوفوستي