تعافي الليرة التركية قبيل انعقاد مؤتمر لوزير المالية

جهينة نيوز

ارتفعت الليرة التركية ثلاثة بالمئة، اليوم الخميس، قبيل عرض توضيحي لوزير المالية التركي براءت ألبيرق للمستثمرين، متجاهلة تعليقات أمريكية تستبعد إلغاء رسوم واردات الصلب من تركيا حتى إذا أطلقت أنقرة سراح قس أمريكي.

وتلقت الليرة بعض الدعم من إعلان قطر، أمس الأربعاء، تعهدها باستثمار 15 مليار دولار في تركيا وسيتطلع ألبيرق إلى طمأنة المستثمرين في مؤتمر يعقده بالهاتف بحلول الساعة 1300 بتوقيت جرينتش. بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وصعدت الليرة، التي انخفضت 34 بالمئة مقابل الدولار هذا العام، إلى 5.7500 للدولار بالمقارنة مع مستوى إغلاق عند 5.95.

وارتفعت الليرة بقوة من المستوى القياسي المنخفض 7.24 الذي سجلته هذا الأسبوع، مستفيدة من تحركات للبنك المركزي لدعم لعملة التي تضررت بفعل المخاوف من نفوذ الرئيس رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية ونزاع مرير مع واشنطن.

وقال جيه.بي مورجان إن إجراءات السلطات التركية أظهرت التزامها بتحقيق استقرار العملة عبر أدوات فنية مثل تقييد مبادلات الصرف الأجنبي وإلغاء عطاءات إعادة الشراء التي كان يطرحها البنك المركزي.