جهينة نيوز

أعلن اللواء سيرغي كورالينكو نائب قائد المجموعة العسكرية الروسية العاملة في سوريا، أن الشرطة العسكرية الروسية ستغادر هضبة الجولان بعد وصول دوريات الأمم المتحدة الدائمة إلى المنطقة.

وأضاف: "سنغادر المنطقة، وسيتم تنفيذ المهام المحددة بدوننا، لأن هدفنا لا يكمن في مواصلة الدورية هناك لفترة طويلة. هذا أمر ضروري في الفترة الحالية وليس أكثر من ذلك".

وأشار الجنرال سيرغي كورالينكو إلى أن نقاط المراقبة هذه، ستنتشر في محاذاة منطقة فك الاشتباك الخاضعة لمراقبة قوات الأمم المتحدة.

وشدد على أن رفع العلم الروسي فوق المنطقة المذكورة، سيضمن للسكان هناك أن "السلام قد حل إلى الأبد في هذه الأراضي".

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت دائرة شؤون الشرطة العسكرية الروسية أن الشرطة الروسية ستنشر 8 نقاط لها قرب منطقة فك الاشتباك في الجولان.

المصدر: انترفاكس