تحذير اممي من "بن لادن" جديد.. داعش الإرهابي سينتقل إلى "شبكة سرية"!

جهينة نيوز

حذرت الأمم المتحدة من أن الخطر الكبير القادم على المنطقة قد يأتي مجددا من تنظيم القاعدة لكن هذه المرة بقيادة "حمزة نجل أسامة بن لادن".

ورد التحذير في تقرير قدمته لجنة الخبراء بالأمم المتحدة لمجلس الأمن الدولي، نشر هذا الأسبوع.

وجد التقرير أن "داعش" هزم عسكريا في العراق ومعظم سورية لكنه بدأ في إعادة تجميع نفسه منذ مطلع هذا العام وما زال لديه نحو 20 إلى 30 ألف ارهابي في البلدين.

وتوصل تقرير الأمم المتحدة إلى أن جماعة "داعش" الإرهابية في طريقه للانتقال من "شبكة دولة (الخلافة) إلى شبكة سرية" ذات قيادة بارعة ما زالت قادرة على تشكيل تهديد لدول أخرى.

وقال البيان "تظهر قيادة القاعدة صبرا استراتيجيا وتمارس فروعها الإقليمية حكما تكتيكيا جيدا وتدمج نفسها في القضايا المحلية وتصبح لاعبا."

وجد التقرير أن القاعدة لا تزال شبكة عالمية تظهر المرونة، وأنها أقوى من "داعش" في بعض الأماكن مثل الصومال واليمن.

يذكر ان حمزة بن لادن (29 عاما) قال إنه يريد الثأر لوالده و استمر في الظهور كشخصية قيادية في التنظيم، حسبما ذكر التقرير.

قناة العالم