187 مليون ليرة لصيانة طريق دمشق- القنيطرة القديم

جهينة نيوز

انطلقت أمس أعمال الشركة العامة للطرق والجسور بالقنيطرة لتزفيت طريق دمشق القنيطرة القديم الممتد من دوار ماعص وحتى مفرق عين النورية.

و أوضح المهندس هاني علام مدير المشروع حسب صحيفة الثورة أن قيمة العقد بلغت 187 مليون ليرة، ومدة تنفيذه 189 يوماً وسيتم الانتهاء والتسليم ضمن المدة العقدية المقررة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من قشط المجبول الإسفلتي وتنفيذ الجزيرة الوسطية انتقالاً إلى رش الأسفلت السائل لتبدأ الورشات المختصة عملها بتزفيت الطريق، لافتاً إلى اتخاذ الجهات الفنية والإنشائية في المحافظة الإجراءات اللازمة لإعادة استخدام وتدوير الأنقاض للمباني المهدمة في الأحياء المطهرة من الإرهاب، والاستفادة منها في عملية إعادة البناء والإعمار.