3,6 مليارات قيمة منتجات شركة الخيوط القطنية

جهينة نيوز

أنتجت الشركة العامة للخيوط القطنية في اللاذقية 2919 طناًَ من الغزول القطنية لغاية نهاية تموز من العام الجاري.

وبين مدير عام الشركة المهندس منذر درويش حسب جريدة البعث أن القيمة الإجمالية لمبيعات الشركة المنفّذة في 7 أشهر من العام 2018 بلغت 3,6 مليارات ليرة من الغزول المنتجة، وأن القيمة الإجمالية للمبيعات خلال الفترة المذكورة وصلت إلى 2,3 مليار ليرة في أحدث مؤشر إنتاجي صادر عن الشركة.

ولفت إلى قيام الشركة بتصدير 450 طناً من الخيوط القطنية إلى مصر وأوربا بقيمة مليون دولار، وأنّ كمية مبيعات الغزول الداخلية وصلت إلى 1363 طناً بقيمة 1,81 مليار ليرة وكمية مبيعات الغزول الخارجية 445 طناً بقيمة 1,06 مليون دولار ومبيعات بقيمة 465 مليون ليرة سورية تم تسويقها خارجياً.