تدمير نقاط محصنة وآليات وأسلحة ومقتل أعداد من الارهابيين في ريفي حماة وإدلب

جهينة نيوز

نفذت وحدات من الجيش ضربات مكثفة على مواقع انتشار المجموعات الإرهابية على الأطراف الغربية والجنوبية لبلدة اللطامنة بالريف الشمالي لحماة وأوقعت قتلى ومصابين بين أفرادها ودمرت لهم أسلحة وعتادا كان بحوزتهم.

وفي الريف الجنوبي لإدلب دمر الجيش نقطة محصنة لإرهابيي النصرة في بلدة الخوين وقضت على من فيها من إرهابيين من بينهم "مهند رضوان الصالح" و "عبد اللطيف خالد القدور".

كما دمر برمايات مدفعية عدة آليات دفع رباعي مزودة برشاشات وقضى على عدد من الإرهابيين باستهداف تجمع كبير لإرهابيي جبهة النصرة في محيط بلدة سراقب بريف إدلب الجنوبي جاء ذلك بالتزامن مع تحقيق وحدة من الجيش إصابات محققة في صفوف المجموعات الإرهابية في بلدة سكيك.

سانا