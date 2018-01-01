أكثر من 41 ألف متنافس لعضوية المجالس المحلية.. تقديم الطعون للمرشحين غير الناجحين خلال 5 أيام بعد إعلان النتائج!

جهينة نيوز

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي سليمان القائد أن 41482 مرشحا سيتنافسون على عضوية المجالس المحلية في سورية خلال الانتخابات التي ستجري في الـ 16 من أيلول المقبل مشيرا الى انه بعدإعلان النتائج النهائية لانتخابات المجالس المحلية يحق لأعضاء مجالس المحافظات غير الناجحين تقديم الطعون خلال خمسة أيام إلى محكمة القضاء الإداري التي ترد عليها خلال 15 يوما بينما يتم تقديم الطعون للراسبين في انتخابات رؤساء المجالس الأخرى مدن وبلدان وبلديات أمام المحكمة الادارية خلال المدد المذكورة نفسها الا أن المحكمتين يعتبر قرارهما قابلا للطعن أمام المحكمة الادارية العليا خلال 15 يوما من تاريخ قيد الطعن لديها ويكون قرارها مبرما.‏‏

وبين أن تسمية أعضاء مجالس المحافظات تتم بمرسوم وباقي رؤساء المجالس تتم تسميتهم بقرار من وزير الادارة المحلية والبيئة وتنشر بالجريدة الرسمية لافتا إلى أن اللجان القضائية الفرعية هي التي تعلن اسماء الفائزين بهذا الاستحقاق، مؤكدا أن عدد من يحق لهم ممارسة حق الانتخاب لغاية 16-9-2018 يبلغ /307ر349ر16/مليون شخص وذلك بعد أن تم تحديث السجل الانتخابي من قبل وزارات الداخلية والعدل والادارة المحلية والبيئة والمكتب المركزي للإحصاء .‏‏

وأشار رئيس اللجنة القضائية العليا إلى أن الدستور السوري أكد في المادة 125 منه أهمية هذه التجربة الانتخابية واعتبر المجالس المحلية مؤسسات يمارس المواطنون عبرها دورهم في السيادة وبناء الدولة وقيادة المجتمع في حين نصت المادة /132/ منه على تنظيم وحدات الادارة المحلية والتركيز على مبدأ اللامركزية في السلطات والمسؤوليات و أن قانون الادارة المحلية /107/ للعام 2011 جاءت اهدافه متوافقة ومنسجمة مع ما نص عليه الدستور،مؤكدا على ضرورة تكثيف الحملة الاعلامية التي تدعو المواطنين إلى ممارسة حقهم الانتخابي واختيار ممثليهم من القادرين على المضي قدما في عملية اعادة الاعمار وتجاوز جميع التحديات والاسهام في صنع القرار.

صحيفة الثورة