مناقشة إقامة مصنع متطوّر للشاحنات والباصات مع شركة بيلاروسية

جهينة نيوز

بحث وزير الصناعة محمد مازن يوسف مع السفير البيلاروسي بدمشق ألكسندر بانوماريف ووفد شركة ماز البيلاروسية العرض المقدم من شركة ماز حول إقامة خطي انتاج للشاحنات والباصات في سورية وسبل تطوير هذا العرض عبر زيادة انتاج الخطين المقترحين لكي تتمكن من سد جزء من احتياجات السوق المحلية.

وأكد الوزير يوسف حرص سورية على أن تكون الدول الصديقة شريكة في عملية إعادة الإعمار، لافتاً إلى اهتمام الحكومة السورية ووزارة الصناعة بإقامة هذا المشروع لانتاج الباصات والشاحنات وبطاقة انتاجية كبيرة لتتمكن من تلبية حاجات الجهات العامة والخاصة من منتجاته وخاصة في مرحلة الإعمار نظراً لوجود نقص كبير في هذه الآليات بسبب الأزمة والاستغناء عن الاستيراد .

وطلب الوزير من ممثل شركة ماز تطوير العرض المقدم منها عبر مضاعفة إنتاج المشروع ليصل إلى ما بين 500 شاحنة ومثلها باصات، مبيناً أنه في حال تقديم عرض متطور ومدروس لخطي الانتاج سيعمل على ايجاد التمويل المناسب للمشروع وعند إقامته لا يوجد إشكالية لتوفير التسهيلات اللازمة لتكون منتجاته منافسة في السوق المحلية.

وكان نائب المدير التجاري لشركة ماز سيرغي كريل قدّم عرضاً خلال الاجتماع يتضمن إقامة خطين انتاجيين صغيرين بطاقة انتاجية سنوية 50 باصاً ومثلها شاحنة ليكون نواة الانطلاق لتطوير المشروع لاحقا.

صحيفة تشرين