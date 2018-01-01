أبراج يوم الخميس 2018/8/16 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود اليوم 8/16: يحب ان يشارك مع الآخرين، يحب المدح والاطراء، النجاح يأتي متأخراً، عنده حساسية مفرطة، يفضل الوحدة احياناً، يحب التفاصيل،يلبي رغبات الآخرين، متسامح، ذهنية خصبة، كريم، شهم، عنده افق واسع، من الاشخاص الذين عندهم شعاع الهالة، دائماً عنده مراكز، طاقة تدعه في المراكز الاساسية بالحياة وخاصةً لأنه شخص مركزي ومركز الوكيد والبقاء في الحياة، وجوده ضروري للآخرين، اذا العمر يسمح وضع مساعد، سنة فيها زواج، تعلو مهارة جديدة، تعلم اشياء جديدة، تحسين مهارات، اهتمام بالعلم، وضع حجر اساس لمشروع جديد، يوجد تحسن على صعيد المال، انفراج لأمور عقارية، حظ سعيد.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: اليوم تعزز شراكتك سواء بشراكة ممكن فيها ضبط أمور مالية مشتركة، تقدم أفضل النتائج عليك ان تتحلى بهدوء وليونة، عندك مصالحة، ينتظرك حلول اليوم يوجد تفاوض المواضيع اليوم تحل مواضيع تخص فواتير واستحقاقات ممكن تمور استشفائية في تفاصيل لذلك عدل اولوياتك اليوم مولود الحمل وصالح.

الثور: اليوم تنجح بتعزيز شراكتك، فترة صعبة فيها تنقل خلال هموم ومسؤوليات فيها ردات فعل عنيفة، فترة سيئة تهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث لكن بما أن اليوم تشعر بأنه يوجد ارباك والقمر بضمن مربعك عليك ان تكون حذر كثيراً لذلك حاول أن تعزز طاقتك وتدعها قوية لأن اليوم تواصل فيه ما بدأت بشراكة مولود الثور.

الجوزاء: الحظ لا يتخلى عنك لا مال ولا عاطفي لكن يوجد عنصر اليوم يدخل لحياتك ممكن ان يكون سلبي او ايجابي، لا تسبب نفور لمن حولك لأنه يوجد عمل كثير وتنقل واعمال بحماسة تقوم بها ويوجد اضطرابات صحية عليك ان تنتبه على غذائك، بمعنى عليك ان تستعيد كامل الحيوية وتدور الاحداث بسرعة بنهارك مولود الجوزاء.

السرطان: رغبتك بالتقرب والتفاهم مع الاحبة، عندك وتيرة عمل بشكل واضح، عليك ان تعالج امورك برؤية مبتعداً عن التعقيد لأنه نهار للصوت المسموع للهو وللتسلية مولود السرطان.

الأسد: تتفضى اليوم وتركز على مصالحك البيتية والعائلية، لا تتهرب من مسؤوليات ان كثرت اليوم، عليك ان تحاذر الخلافات والانتقادات ومواقف معاكسة ممكن أن تستاء من تصرف احد اتجاهك، عليك ان تنظم جدول اعمالك نشاطاتك أعباء كثيرة قد لا تجد وقت اليوم راحة لأن اليوم يوجد أعطاا وتصليحات عندك مولود الأسد.

العذراء: اليوم تنجح بمجال سفر اتصالات تعزز علاقة مع اخ او مع جار تفصح عن رأيك بجرأة، حرية اليوم عندك وتعزز علاقاتك، يوجد توافق وانسجامات، تضطر ان تدفع بمبلغ طارئ من المال بسبب اهمال وضع صحي لأخد الاقرباء او الجيران او تتجنب الارهاق، اليوم عندك حركة مولود العذراء.

الميزان: اليوم تعيد تنظيم ميزانيتك نفقات تنظم اقساط، لا تسمح اليوم بالتراكم يوجد فكر ومنطق ومعالجة امور طارئة وتوجهات فكرية اجتماعية حتى سياسية، لقاء داعم ويكون من وراءه هدايا او مكاسب مولود الميزان.

العقرب: اليوم تمثل النشاط والحيوية وتعيش لحظات شيقة حافلة بالأخبار والتطورات وتتلقى اشارة تبدأ بتنفيذ خططك لأن القمر وصل لبرجك تستعيد حياتك ورونقك وتستعيد الحيوية وتحسم أمرك مولود العقرب.

القوس: عليك اليوم ان تنتبه من تراجع يمكن ان يكون على صعيد لحظات غير مريحة تعيش فيها

ممكن ان تنال من صحتك ومن اعصابك، اليوم تسجل ركود على جميع الاصعدة، نصيحة بعدم المباشرة بالتنفيذ وتخلص من العادات القديمة، اعمل فقط بالمسائل الروتينية، يوجد تأخير وتأجيل ونميمة ومعاتبة عندك مولود القوس.

الجدي: اليوم تنشط مع الاصدقاء تجد الامور بوضوح ورؤية أكثر، يطمأن بالك لتحصد دعم وتأييد ويفيدوك الاتصالات واللقاءات اليوم، يوجد أجواء جميلة جداً تعيد علاقتك بطبيعتها بعزايم ودعوات ومعارف جديدة وقديمة لك مولود الجدي.

الدلو: ممكن ان تنتبه على سمعتك وانجازاتك مجال عملك، عليك ان تنظم وقتك وأن تكون واضح بأولوياتك، يوجد أحد اليوم يثير من انفعالاتك او غضبك، باستطاعتك اليوم مواجهة اقوى المنافسات لأن عندك سرعة خاطر وذكاء حاد لذلك انتبه كثيراً اليوم مولود الدلو وانتبه من احباط لك لأنك انت بحت الاضواء والامتحان ممكن امتحان رباني او امتحان اشخاص لك.

الحوت: اليوم ضبط الامور التي فيها اخبار سارة حافلة بالنشاطات ومعنويات حظوظ، تسافر وتشترك واتصال بعيد، تتلقى من أشخاص حول طاولة حوار تفاوض معهم، تعالج مسائل متنوعة، تربح من تجارة، أمورك فيها استقبالات وتوديع اليوم مولود الحوت.