حريق هائل في ثقافي القامشلي والأسباب مجهولة

جهينة نيوز

شب حريق هائل في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الثلاثاء في مبنى المركز الثقافي العربي بالقامشلي بريف الحسكة.

وأكد مصدر حكومي في مدينة القامشلي أن النيران اندلعت في المبنى بتمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم أمس الثلاثاء وبدأت من الجهة الجنوبية للمبنى، ما أدى إلى احتراق صالة المركز وقاعة المحاضرات بالكامل بجدرانها الخشبية والمقاعد ومنصة المسرح وصالة الكتب المدرسية إضافة إلى النوافذ والأبواب الخارجية ومكيفات الغاز وأجهزة الإنارة بالكامل.

وأشار المصدر إلى أنه فور اندلاع الحريق سارعت آليات سرية الإطفاء بالمدينة مع الصهاريج الحكومية في مؤسسات الدولة وبالتعاون مع عناصر مديرية المنطقة لإخماد الحريق الذي لم تتم السيطرة عليه إلا عند الساعة الثالثة من فجر اليوم الأربعاء، مبيناً أن حجم الخسائر المادية تصل إلى ما يُقارب المئة مليون ليرة سورية !.

من جهته، أوضح مصدر في شرطة مدينة القامشلي أن التحقيقات لا تزال جارية حتى تاريخه مع المعنيين بالمركز، ولم تتضح بعد الأسباب الحقيقية المؤدية إلى الحريق.

يشار إلى أن مبنى شعبة نقابة المعلمين المجاور لمبنى المركز قد شب فيه حريق مماثل قبل نحو شهرين من الآن، والذي أتى يومها على المدخل والحديقة التابعين للمبنى، قبل أن يتم السيطرة عليه في الوقت المناسب.