صندوق الأمم المتحدة للسكان واليوم العالمي للشباب في مصياف بحماة

حماة : مختار سلهب

نفذت جمعية مصياف الخيرية بدعم وتنسيق من صندوق الأمم المتحدة للسكان بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف 12 آب من كل عام وعلى مدى ثلاثة أيام بدأت بتاريخ 1282018 حتى 1482018 نشاطات متنوعة في المساحة الآمنة للشباب في مصياف (مقر التوعية) حيث وصل عدد المستفيدين من لأنشطة 80 شاباً وشابة بمشاركة

فريق مثقفي الأقران الشباب التابع لجمعية مصياف الخيرية وتحدث منسق التواصل في الجمعية الدكتور محمد جابر عن النشاطات التي بدأت بالتعارف بين الشباب الموجودين في المساحة الآمنة وإنشاء صندوق مفتوح للحديث عن مشكلات الشباب في المجتمع والقضايا التي تهمهم والمشاركة في اقتراح الحلول لها

وذكر د جابر أن الحضور قُسم الى ثلاث مجموعات : مجموعة تتحدث عن مشاكل الشباب و الثانية للحديث عن إمكانيات الشباب والمجموعة الثالثة تتحدث عن اهتمامات الشباب .. وبعدها عرضت كل منها النتائج التي توصلت إليها ليبدأ النقاشب جو تفاعلي مميز.

وفي الفقرة الثانية جرى عرض فيلم قصير بعنوان Millennials Vs Generation )) تلاه عرض تقديمي يتحدث عن الفروق بين الأجيال و مقاطع مسرحية عن نوذج لكل جيل من أعمار الشباب المختلفة والمميزات التي يمتلكها والسلبيات الموجودة فيه للوصول إلى نتيجة مشتركة مفادها أن الأجيال تكمل بعضها وهذا يتطلب احترام ظروف كل جيل والحديث بموضوعية عن السلبيات والايجابيات التي يتصف بها كل جيل.

والفقرة الثالثة من الأنشطة كانت مسابقة الغرض منها خلق جو من المنافسة والتفاعل بين الحضور في مواضيع متعددة علمية و ثقافية و موسيقية و تاريخية أيضا لتتم الإجابة عليها من قبل الحضور اختتمت بتوزيع هدايا رمزية لترك أثر ايجابي انطباع دائم عن المساحة الآمنة للشباب لدى المشاركين حتى الخاسرين منهم.

أما الفقرة الرابعة فقد ذهبت الجانب الفني الابداعي في المسرح بعرض تفاعلي من قبل فريق مثقفي الأقران الشباب للحديث عن دور الشباب في المجتمع وحثهم على المبادرة ( العرض بعنوان : كن مبادرا ) وكان التفاعل مميزا من جهة المبادرات التي يمكن القيام بها من قبل الشباب في المجتمع.

واختتمت الأنشطة بتوزيع أوراق للحضور يكتب كل شاب وشابة عليها رأيهم بالمساحة الآمنة للشباب في مصياف و النشاطات المقدمة ضمن المساحة والاقتراحات التي من الممكن تنفيذها ضمن المساحة أيضا و السلبيات الموجودة وكيفية تصحيحها .

وأكد المستفيدون أن هذه الأنشطة واللقاءات كفيلة بكسر الجمود الفكري والذهني لدى جيل الشباب ونبذ التوحد والعلاقات الفردية والتحفيز على أهمية العمل الجماعي والاستفادة من الافكار والإبداعات وتطويرها في خدمة العمل الانساني والخدمي والاجتماعي سيما وأن جيل الشباب هو أهم عناصر بناء المجتمع وعليه تقع مسؤولية تحريك قطار النمو والتطوير والبناء والاقتصادي والعلمي والتجاري وما يتعلق بالحياة بكل مقوماتها .