الجيش يركز ضرباته على الإرهابيين بريف إدلب الجنوبي الشرقي

جهينة نيوز

استهدف الجيش السوري، اليوم الأربعاء، برمايات مكثفة تجمعات ومقرات المجموعات الإرهابية المتواجدة على الشريط الجنوبي الشرقي لمحافظة إدلب، موقعةً قتلى إصابات وأضراراً كبيرة في صفوفهم.

وفي تصريح صحفي، قال مصدر عسكري: "أوقعت وحدات من الجيش بضربات صاروخية ومدفعية مركزة قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي تنظيم جبهة النصرة والمجموعات المرتبطة به أثناء تجمعهم في بلدتي سرجة وأم رجيم بريف إدلب الجنوبي الشرقي".

وأضاف المصدر: "إن وحدة من الجيش دمرت آليات لتنظيم جبهة النصرة وقضت على العديد من إرهابييه بين بلدتي التح والتمانعة، بالتزامن مع تدمير مقر عمليات للمجموعات الإرهابية ومقتل من بداخله"، مؤكداً مقتل المتزعم الإرهابي "خالد الوزير" المُسمى بـ"أبو عبادة" ضمن جماعته.

وتضم المجموعات الإرهابية المنتشرة على طول الحدود الإدارية بين حماة وإدلب مئات الإرهابيين الأجانب الذين تسللوا عبر الحدود التركية، وأغلبهم انضموا لما يسمى "جيش العزة" و "الحزب التركستاني".

والجدير ذكره أن الجيش العربي السوري أعلن في وقت سابق عن توسيع نطاق عملياته على طول الحدود الإدارية مع محافظة إدلب.