هل بدأت حرب الرسوم بين أنقرة وواشنطن؟

جهينة نيوز

نشرت الجريدة الرسمية التركية، قراراً رئاسياً ينص على مضاعفة الرسوم الجمركية، على بعض المنتجات المستوردة من الولايات المتحدة، منها مستحضرات التجميل وسيارات نقل الركاب.

وجاء قرار أنقرة، بعد أيام من فرض واشنطن رسوماً إضافية على صادرات تركية إلى الولايات المتحدة بقيمة نحو 1.5 مليار دولار، تضمنت الصلب والألمنيوم.

بدورها استهدفت أنقرة منتجات أمريكية بنفس القيمة تقريباً، وذلك استناداً لبيانات التجارة بين البلدين لعام 2017، والتي نشرها موقع "ITC Trade".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 21 مليار دولار، منها 12 مليار دولار هي صادرات الولايات المتحدة إلى تركيا، مقابل واردات بقيمة 9 مليارات دولار، أي أن الميزان التجاري يصب في مصلحة واشنطن بحوالي ملياري دولار.