تدمير تجمعات ومقرات للإرهابيين في ريف إدلب الجنوبي

جهينة نيوز

اوقعت وحدات من الجيش بضربات صاروخية ومدفعية مركزة قتلى ومصابين في صفوف إرهابيي تنظيم "جبهة النصرة" اثناء تجمعهم في بلدتي سرجة وأم رجيم بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وحسبما ذكرت سانا دمرت وحدة من الجيش آليات ل "جبهة النصرة" وقضت على العديد من إرهابييه بين بلدتي التح والتمانعة بالتزامن مع تدمير مقر عمليات للمجموعات الارهابية ومقتل من بداخله من بينهم المتزعم الإرهابي “خالد الوزير” الملقب “أبو عبادة”.

وتضم المجموعات الإرهابية المنتشرة على طول الحدود الإدارية بين حماة وإدلب مئات الارهابيين الأجانب وينتمي أغلبهم لما يسمى “جيش العزة” و “الحزب التركستاني” تسللوا عبر الحدود التركية.